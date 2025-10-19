موعد مباراة المغرب و الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

من بين 30 واحدة.. ما هي أغلى 3 سيارات يمتلكها رونالدو؟

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب بين المغرب و الأرجنتين

يواجه منتخب المغرب للشباب نظيره الأرجنتيني صباح يوم غد الإثنين٬ في نهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26.

موعد مباراة المغرب و الأرجنتين

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحاً على ملعب "سانتياجو" بالعاصمة التشيلية.

القناة الناقلة لمباراة المغرب و الأرجنتين

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD.

وفاز منتخب المغرب على منتخب فرنسا بركلات الترجيح ثم وصل للنهائي بينما فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا ثم تأهل لنهائي كأس العالم للشباب.

اقرأ أيضًا:

تواجدت بفيلم مصري.. من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت بقميص الزمالك؟

كيف تفاعلت جورجينا باحتفال رونالدو و"اليوتيوبر" سبيد

هل رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك؟.. الغندور يوضح التفاصيل