موعد مباراة المغرب و الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

كتب - محمد الميموني:

04:26 م 19/10/2025
  عرض 6 صورة
يواجه منتخب المغرب للشباب نظيره الأرجنتيني صباح يوم غد الإثنين٬ في نهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26.

موعد مباراة المغرب و الأرجنتين

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحاً على ملعب "سانتياجو" بالعاصمة التشيلية.

القناة الناقلة لمباراة المغرب و الأرجنتين

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD.

وفاز منتخب المغرب على منتخب فرنسا بركلات الترجيح ثم وصل للنهائي بينما فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا ثم تأهل لنهائي كأس العالم للشباب.

