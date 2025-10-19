مباريات الأمس
من بين 30 واحدة.. ما هي أغلى 3 سيارات يمتلكها رونالدو؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:56 م 19/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو
  • عرض 9 صورة
    سيارة رونالدو

يشتهر كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، بشغفه الكبير بعالم السيارات الفاخرة، إذ يمتلك أسطولًا ضخمًا يضم نحو 30 سيارة من مختلف الأنواع والعلامات العالمية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 30 مليون دولار، وفقًا لموقع "soyfutbol".

ورغم تنوع مجموعته، فإن النجم البرتغالي يُظهر ولعًا خاصًا بعلامتي "فيراري" و"بوغاتي"، اللتين تتصدران قائمته من حيث القيمة والفخامة.

أغلى سيارة في مرآب رونالدو هي "فيراري LaFerrari"، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار، وهي واحدة من 599 نسخة فقط صُنعت حول العالم.

وتتميز بمحرك V12 بقوة 800 حصان، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 2.85 ثانية فقط.

ويضم أسطول "الدون" أيضًا عدة طرازات أخرى من فيراري، مثل F12 ومونزا وبوروسانغ، وغيرها.

أما ثاني أغلى سيارة في مجموعته فهي "بوغاتي شيرون"، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.

في حين تأتي "بوغاتي فيرون" في المرتبة الثالثة بقيمة 1.6 مليون دولار.

