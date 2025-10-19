تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

من بين 30 واحدة.. ما هي أغلى 3 سيارات يمتلكها رونالدو؟

استقر روبن أموريم٬ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد٬ ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: سيني ليمينز

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماسون مونت.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 15 نقطة.