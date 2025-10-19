مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد الميموني:

03:48 م 19/10/2025
استقر روبن أموريم٬ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد٬ ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: سيني ليمينز

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماسون مونت.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

