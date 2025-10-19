تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

استقر آرني سلوت٬ المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد٬ ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.