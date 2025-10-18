حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبيرا اليوم السبت، على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الكونفدرالية.

استهل الفارس الأبيض، مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في ذهاب دور الـ 32 للبطولة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، يسعى لرفع عدد ألقابه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى 3 ألقاب، حيث سبق وتوج الفريق بلقبين في البطولة من قبل، موسمي 2018-2019، 2023-2024.

أقرأ أيضًا:

استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟