"مواجهة متجددة".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعدّ سداسية ديكيداها

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً كبيراً على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت أهداف الفارس الأبيض بتوقيع، أحمد شريف، خوان بيزيرا "هدفين"، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الإياب أمام ديكيداها الصومالي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة المقبل 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.