جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب فترة التوقف الدولي، حيث أُقيمت سبع مباريات قوية.

وكان من أبرز نتائج اليوم، فوز مانشستر سيتي على إيفرتون، كما حقق تشيلسي انتصارًا مهمًا على نوتنجهام فورست.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

1- آرسنال - 17 نقطة

2- مانشستر سيتي - 16 نقطة

3- ليفربول - 15 نقطة

4- بورنموث - 15 نقطة

5- توتنهام - 14 نقطة

6- تشيلسي - 14 نقطة

7- سندرلاند - 14 نقطة

8- كريستال بالاس - 13 نقطة

9- برايتون - 12 نقطة

10- إيفرتون - 11 نقطة

11- مانشستر يونايتد - 10 نقاط

12- نيوكاسل يونايتد - 9 نقاط

13- أستون فيلا - 9 نقاط

14- فولهام - 9 نقاط

15- ليدز يونايتد - 8 نقاط

16- برينتفورد - 7 نقاط

17- بيرنلي - 7 نقاط

18- نوتنجهام فورست - 5 نقاط

19- وست هام - 4 نقاط

20- ولفرهامبتون - نقطتين