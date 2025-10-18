هدف الزمالك الثاني والثالث في شباك ديكيداها الصومالي

واصل الفريق الكروي بنادي الزمالك تألقه الهجومي أمام ديكيداها الصومالي، وأضاف هدفين متتاليين في دقيقتين فقط، ليتقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد هجمة منظمة بين لاعبي الزمالك، انتهت عند أحمد أبو الفتوح الذي أرسل عرضية دقيقة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خوان بيزيرا بتمريرة قصيرة إلى أحمد حمدي الذي أعادها له من جديد، ليسددها النجم البرازيلي بقوة بقدمه اليمنى، معلنة عن الهدف الثاني للأبيض.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تمكن الزمالك من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36، بعد تسديدة قوية من أحد لاعبي الفريق الأبيض تصدى لها حارس ديكيداها، لترتد الكرة أمام عمرو ناصر الذي تابعها بمهارة داخل المرمى، دون أن يحتفل بالهدف احتراماً للمنافس.