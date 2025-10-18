مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

06:04 م 18/10/2025
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة يانيك فيريرا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره ديكيداها الصومالي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وديكيداها كأس الكونفدرالية مباراة الزمالك وديكيداها

