أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة بياناً جديداً بخصوص مصير ملاعب مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الفيفا في بيانه الرسمي اليوم قائلاً:" السلامة والأمن هما الأولوية القصوى في جميع بطولتنا حول العالم، ولذلك فأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق الحكومات، وهي التي ستقرر ما تراه في مصلحة السلامة العامة".

وأَضاف البيان:"نأمل أن تكون كل المدن الـ16 المستضيفة جاهزة لاستضافة المباريات وتلبية جميع المتطلبات اللازمة بنجاح".

وجاء ذلك بعد أن كان نائب رئيس الفيفا فيكتور مونتالياني صرّح في وقت سابق بأن الاتحاد الدولي هو من يتخذ القرارات الأساسية في مثل هذه الأمور.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أمس الخميس إن الفيفا يمكن أن تنقل بسهولة مباريات كأس العالم 2026 إذا طلب منها ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

كما أشار:"إذا كان هناك من لا يؤدي عمله جيدًا، أو إذا شعرت أن هناك ظروفاً غير آمنة، سأتصل بجياني رئيس فيفا، وهو شخص رائع، وسأقول له دعنا ننقل المباريات إلى موقع آخر".

وأضاف ترامب إلى أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس، قائلًا: "يمكنني أن أقول الشيء نفسه عن الأولمبياد، إذا شعرت أن لوس أنجلوس لن تكون جاهزة بالشكل المطلوب، فسأنقلها إلى مكان آخر، ربما سأحتاج إلى نوع مختلف من الموافقات، لكننا سنفعل ذلك إن لزم الأمر".

والجدير بالذكر أن مباريات المونديال ستقام على 16 ملعباً من بينهم ملعبان في كندا، وثلاثة في المكسيك، و11 في الولايات المتحدة.