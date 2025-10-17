بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

فاجأ المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشجعا خلال وجودهما في صالة الألعاب الرياضية.

ونشر مشجع مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يفاجأ بظهور محمد صلاح، وذلك خلال وجود الأخير في مصر، بعد مباراة المنتخب الوطني وجيبوتي.

شخص تفاجئ برؤية الأسطورة محمد صلاح في الصالة الرياضية وكان يتدرب وحيدًا.



الشخص يقول إنه كان يريد أن يتصور مع صلاح ولكن لم يُكن يريد أن يقتحم خصوصيته ولكن قبل ان يغادر صلاح الصالة الرياضية ذهب وتصور معه❤️ pic.twitter.com/KJLVCfEUha — عالم صلاح (@SalahWorld11) October 16, 2025

وبينما يصور المشجع نفسه أثناء التمرين وبجواره صلاح، كانت مباراة منتخب مصر تعرض على شاشة صغيرة، فقال المشجع مازحا: "رقم 10 (صلاح) بيلعب حلو أوي"، ليضحك صلاح.

وقبل انتهاء مقطع الفيديو، ذهب صلاح للمشجع وقال له: "نتصور ولا أمشي"، فرد عليه الأخير: "يلا".

