مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 2
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

كتب : هند عواد

05:07 م 17/10/2025

محمد صلاح (1)

فاجأ المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشجعا خلال وجودهما في صالة الألعاب الرياضية.

ونشر مشجع مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يفاجأ بظهور محمد صلاح، وذلك خلال وجود الأخير في مصر، بعد مباراة المنتخب الوطني وجيبوتي.

وبينما يصور المشجع نفسه أثناء التمرين وبجواره صلاح، كانت مباراة منتخب مصر تعرض على شاشة صغيرة، فقال المشجع مازحا: "رقم 10 (صلاح) بيلعب حلو أوي"، ليضحك صلاح.

وقبل انتهاء مقطع الفيديو، ذهب صلاح للمشجع وقال له: "نتصور ولا أمشي"، فرد عليه الأخير: "يلا".

محمد صلاح محمد صلاح ومشجع ليفربول

