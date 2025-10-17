رغم أن والدته غير متابعة لكرة القدم ولا تلم بتفاصيلها، إلا أنها كانت تصطحب نجلها، صاحب الـ6 سنوات، كل يوم من محافظة الشرقية إلى القاهرة، لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبًا كرة قدم.

السيد الغديري صاحب الـ20 عامًا، بدأ مسيرته في كرة القدم مثل كثير من اللاعبين في مصر، عن طريق أحد الكشافين الذي ضمه إلى نادي النصر القاهري، وبعد أكثر من 10 سنوات، أصبح أول لاعب مصري يحترف في الدوري السوري الممتاز.

وكشف السيد الغديري، في حوار خاص لمصراوي، أسرار مسيرته منذ اللعب في براعم النصر، مرورًا بالانتقال إلى الزمالك وحتى احترافه في الدوري السوري.

وقال السيد الغديري، إنه كان يسافر من الشرقية إلى القاهرة يوميًا لخوض المران، حتى عام 2015، عندما لعب مع منتخب القاهرة للناشئين في بطولة عواصم العالم باليابان، وحصل عليها، عندما عاد السيد إلى القاهرة، تلقى عرضين من الأهلي وإنبي.

وقع الاختيار على إنبي الذي عرض 65 ألف جنيه، متفوقًا على الأهلي الذي قدم عرضًا بـ40 ألف جنيه، وكان لكابتن إمام المحمدين دور في الصفقة، ويقول اللاعب الذي قضى 3 سنوات في إنبي: "علاقتي كانت جيدة مع كابتن إمام، وأخبرني أن لي مستقبلًا، وعندما رحل، رحلنا معه".

انتقل السيد الغديري إلى إف سي (زد حاليًا)، بعد رحيله عن إنبي، وظل معهم لمدة 6 أشهر فقط حصل خلالهم على بطولة منطقة الجيزة، لتبدأ أولى خطواته الاحترافية، عندما انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، وظل مع الفريق من نهاية عام 2018 حتى عام 2021.

وكان عائق السن سببًا في عدم لعبه أي مباراة رسمية مع الفريق الأول بالجزيرة الإماراتي، إذ كان اللاعب لم يُكمل عامه الـ18 بعد، وقال عن هذا الأمر: "في البداية قضيت 3 أشهر معايشة مع الجزيرة الإماراتي، بعدها تعاقدوا معي وانتقلت مع والدتي، كنت في مرحلة الناشئين وتم تصعيدي للفريق الأول لكن لم ألعب معهم مباراة رسمية، لأنني لم أكن أكملت عامي الـ18، وحصلت على بطولة مع الفريق الرديف".

الانتقال إلى الزمالك

قبل إتمام عامه الـ18، بدأ السيد الغديري مرحلة أخرى في مسيرته، عندما تواصل معه أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بالزمالك في ذلك الوقت، وحسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، للانتقال إلى القلعة البيضاء، وبالفعل تواصل اللاعب مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الفريق آنذاك، عبر مكالمة فيديو، وعاد مرة أخرى إلى مصر عن طريق القلعة البيضاء.

وقال الغديري: "أنا مشجع للزمالك، وفرحت بالموضوع، ووقعت على بياض، أخبرتهم أنني مشجع للنادي، لكنني فوجئت بأن عقدي 7 آلاف جنيه، ولم أحصل عليهم، عام كامل في الزمالك لم أحصل على أي مبلغ، حتى جاء المجلس الجديد وكابتن حسين لبيب، ووقعت عقدًا جديدًا قيمته 250 ألف جنيه وحصلت عليهم".

وكشف الغديري كواليس رحيله عن الزمالك وأزمته مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بالزمالك، قائلًا: "لولا عبد الواحد السيد كان زماني بلعب في الفريق الأول، فهو أخبرني أنني لن ألعب طول ما هو موجود، كان يُصدر مشهد أنني "بتاع سوشيال ميديا"، حتى أن جوزيه جوميز، مدرب الفريق السابق، اختارني أكثر من مرة لكنه رفض، وأخبروه أنني بتاع سوشيال ميديا وهعمل مشاكل، وحدث بيني وبين عبد الواحد مواجهة، وقال لي في وجهي: "طول ما أنا موجود مش هتلعب"، بعدها حصلت على الاستغناء".

وقبل حصول السيد الغديري على الاستغناء الخاص به من الزمالك، تلقى عرضًا من الإسماعيلي، إلا أن الأبيض رفض التفريط فيه، لينتقل إلى نادي لافيينا، الذي قضى معه موسمًا، ثم انتقل إلى رويال إيديال، الناشط في القسم الثاني بالإمارات.

وكان السيد الغديري قريبًا من الانتقال إلى البطائح، الذي يلعب في الدوري الإماراتي الممتاز، في بداية الموسم الحالي، إلا أنه تعرض لإصابة في إحدى المباريات في وجهه، تسببت في تعطل المفاوضات، خاصة وأن باب الانتقالات كان سيُغلق، لهذا اضطر إلى الانتقال إلى رويال إيديال، وبعد 10 أيام فقط، ومباراة واحدة له مع الفريق، تلقى عرضًا من نادي خان شيخون السوري، وانتقل إليه، مقابل 20 ألف دولار.

واختتم السيد الغديري حواره بالحديث عن والدته التي دعمته طوال مشواره، قائلًا: "والدي توفي وأنا صغير، وعلاقتي بوالدتي مختلفة، أعتبر أننا توأم، هي لا تهتم بكرة القدم ولا تعرف عنها الكثير، لكن دومًا معي وتخبرني بأن أفعل الذي أراه صحيحًا، قائلة: "أنت أدرى بشغلك".