لماذا حاضر ثورب لاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار؟

مباراة بـ20 ألف دولار.. السيد الدغيري يكشف أسرار رحلته من الزمالك إلى الدوري

يعقد ياس ثورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي يقام اليوم في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد بوجامبروا الدولي، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة، "الثالثة بتوقيت بوروندي" في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا:

أمطار غزيرة وأصوات رعد.. كواليس المران الأول للأهلي في بوروندي

ذهول في إنجلترا.. ظهور نجم اليونايتد السابق بدوري الهواة (صور)