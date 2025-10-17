مباريات الأمس
لماذا حاضر ثورب لاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار؟

كتب : محمد القرش

12:36 م 17/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (13) (1)

يعقد ياس ثورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي يقام اليوم في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد بوجامبروا الدولي، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة، "الثالثة بتوقيت بوروندي" في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

