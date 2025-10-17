لاعب الزمالك السابق يكشف لمصراوي كواليس احترافه في الدوري السوري

كشف السيد الغديري لاعب الزمالك السابق، كواليس انتقاله إلى خان شيخون السوري، ليصبح أول مصري يحترف في الدوري السوري.

وقال السيد الغديري في تصريحات خاصة لمصراوي: "وصلت سوريا صباح الثلاثاء الماضي، البلد خارجة من حرب وبعض المباني عليها آثار الدمار، لكن هذا أول موسم يتم السماح فيه بوجود لاعبين محترفين، والشعب هنا طيب جدا".

وأضاف: "متبقي 20 يوما على انطلاق الدوري السوري، وسيتم تعيين اتحاد كرة جديد يوم 5 نوفمبر المقبل وبعدها سيتم الإعلان عن موعد انطلاق الموسم، وحاليا أنا أول محترف في الفريق، الصاعد حديثا على الدوري الممتاز".

وأوضح: "المفاوضات بدأت منذ شهر، في البداية وقعت مع رويال الإماراتي، وبالصدفة مدرب فريق خان شيخون تابع أول مباراة في دوري الدرجة الثانية، وبعد اللقاء تواصل معي واتفقنا على كافة الأمور، وانتقلت مقابل 20 ألف دولار".

واختتم: "قضيت مع رويال 10 أيام فقط، ولعبت مباراة واحدة، وربنا كرمني بالدوري السوري الممتاز، بعدما تواصل المدرب معي، بحثت عن الدوري والفريق وتحمست لأنه دوري ممتاز، وقاموا بحجز تذاكر الطيران من مصر إلى الأردن، ومن الأردن استقليت طائرة رجال أعمال، إلى حلب، ورأيت معاملة مختلفة، ووقعت لمدة موسم والموسم الثاني بالاتفاق بيننا".

