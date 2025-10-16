15 صورة لمران الأهلي الأول في بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي الأول اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري، ببوروندي استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ستاد بوجامبورا الدولي، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، علي ستاد بوجامبورا الدولي والذي تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي.

وشهد المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم الخميس، هطول الأمطار بغزارة شديدة مع وجود أصوات رعد قوية.

وبدأ مران الفريق الجماعي، بفترة إعداد بدني قبل الاتجاه إلى تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادا لتطبيقها في المباراة يوم السبت المقبل.

ويذكر أن بعثة النادي الأهلي، وصلت إلى بوروندي عصر اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، كان في استقبالهم سفيرة مصر في بوروندي أميرة عبد الرحيم وسمير عدلي المدير الإداري للأهلي.

