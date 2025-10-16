قبل إعلان النتيجة.. أكرم عفيف يعلن الفائز بأفضل لاعب في آسيا

أعلن النجم القطري أكرم عفيف ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025.

وجاوب عفيف في فيديو متداول قبل انطلاق الحفل عن سؤال أحد الجماهير بخصوص سالم الدوسري، ليرد قائلاً:"أتمنى له التوفيق… ومبروك له مبدئياً".

أكرم عفيفي : مبروك لسالم مبدئياً pic.twitter.com/dxQTL8SxQj — هاني البشر (@al6nean) October 16, 2025

كما غاب عفيف عن المؤتمر الصحفي للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، والذي أقيم أمس الأربعاء مما أثار أيضاً الشكوك حول عن عدم فوزه بالجائزة.

والجدير بالذكر أن جائزة أفضل لاعب في في آسيا، يتنافس عليها ثلاثة نجوم وهم أكرم عفيف، والدوسري، والماليزي عارف أيمن.

وكان منتخب قطر الأول لكرة القدم حجز مقعده رسمياًَ في نهائيات كأس العالم بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، ليتصدر بذلك المجموعة الأولى.