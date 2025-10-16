مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

جميع المباريات

قبل إعلان النتيجة.. أكرم عفيف يعلن الفائز بأفضل لاعب في آسيا

كتب : نهي خورشيد

09:11 م 16/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اكرم عفيف يمنح سباستيان سوريا شارة القيادة
  • عرض 10 صورة
    أكرم عفيف لاعب منتخب قطر
  • عرض 10 صورة
    أكرم عفيف وسالم الدوسري
  • عرض 10 صورة
    احتفال أكرم عفيف
  • عرض 10 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 10 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 10 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 10 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 10 صورة
    سالم الدوسري

أعلن النجم القطري أكرم عفيف ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025.

وجاوب عفيف في فيديو متداول قبل انطلاق الحفل عن سؤال أحد الجماهير بخصوص سالم الدوسري، ليرد قائلاً:"أتمنى له التوفيق… ومبروك له مبدئياً".

كما غاب عفيف عن المؤتمر الصحفي للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، والذي أقيم أمس الأربعاء مما أثار أيضاً الشكوك حول عن عدم فوزه بالجائزة.

والجدير بالذكر أن جائزة أفضل لاعب في في آسيا، يتنافس عليها ثلاثة نجوم وهم أكرم عفيف، والدوسري، والماليزي عارف أيمن.

وكان منتخب قطر الأول لكرة القدم حجز مقعده رسمياًَ في نهائيات كأس العالم بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، ليتصدر بذلك المجموعة الأولى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أكرم عفيف وسالم الدوسري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 سالم الدوسري

