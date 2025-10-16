مباريات الأمس
الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

07:31 م 16/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    الونش من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الزمالك اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الفارس الأبيض أمام ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران الجماعي لنادي الزمالك، اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، الذي أدى خلاله لاعبي الفريق، بعد التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق راؤول لوبيز.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على بعض الجوانب الخططية والفنية، لتوجيه بعض الأمور الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في الفترة الماضية.

واختتم لاعبي الفارس الأبيض تدريباتهم، بتقسيمة في منتصف الملعب، لتطبيق بعض الأمور والتفاصيل الفنية، التي تم التدريب عليها خلال المران الجماعي اليوم.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي

ويذكر أن مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي، ستقام في القاهرة أيضًا، يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

