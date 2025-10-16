"قبل ضربة البداية مع الأهلي".. ماذا قدم أحمد سيد زيزو في بطولة دوري أبطال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الفارس الأبيض أمام ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران الجماعي لنادي الزمالك، اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، الذي أدى خلاله لاعبي الفريق، بعد التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق راؤول لوبيز.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على بعض الجوانب الخططية والفنية، لتوجيه بعض الأمور الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في الفترة الماضية.

واختتم لاعبي الفارس الأبيض تدريباتهم، بتقسيمة في منتصف الملعب، لتطبيق بعض الأمور والتفاصيل الفنية، التي تم التدريب عليها خلال المران الجماعي اليوم.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي

ويذكر أن مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي، ستقام في القاهرة أيضًا، يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

