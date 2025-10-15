أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

محمد صلاح يتحدث عن معاناته في الطفولة وكيف يتعامل مع المباريات السيئة

كشفت تقارير صحفية سعودية، تعرض المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، للإصابة في العضلة الخلفية.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن كوكا سيغيب عن الفريق في مباراة الهلال السعودي المقبلة بالدوري، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن كوكا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، غاب على إثرها عن تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان كوكا، انضم إلى فريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق لوهافر الفرنسي.

ولم يظهر كوكا كثيرا مع فريق الاتفاق منذ الانضمام إلى الفريق، حيث اكتفى بالمشاركة في 3 مباريات فقط، سجل خلالهم هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

