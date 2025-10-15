فينسيوس مهدد بالسجن 3 أشهر بسبب عيد ميلاده.. ما القصة؟

بات المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، مهددًا بعقوبة السجن، بعد رفع دعوى قضائية ضده من أحد جيرانه في مدينة ريو دي جانيرو، بسبب الضوضاء الناتجة عن احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

بدأت القصة في يوليو الماضي، حين احتفل فينيسيوس بعيد ميلاده في حفل ضخم امتد بين 19 و21 يوليو في الساعات الأولى من الصباح، داخل إحدى الفيلات الفاخرة في ريو.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم المغنية أنيتا وزميله في ريال مدريد إدواردو كامافينجا، إضافة إلى فقرات موسيقية كان أبرزها ظهور المغني العالمي ترافيس سكوت.

لكن الاحتفال المترف لم يمر بسلام، إذ اشتكى الجيران من ارتفاع صوت الموسيقى والألعاب النارية والضجيج المستمر، ما دفع أحدهم إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة العسكرية، التي حضرت إلى الموقع وطلبت من فينيسيوس وضيوفه خفض مستوى الصوت، ورغم استجابتهم مؤقتًا، فإنهم أعادوا رفع الصوت بعد مغادرة الشرطة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الجار المتضرر تقدّم بدعوى قضائية ضد فينيسيوس بتهمة "إزعاج العمل أو راحة الآخرين"، وهي تهمة يعاقب عليها القانون البرازيلي بالسجن مدة تتراوح بين 15 يومًا إلى 3 أشهر أو بدفع غرامة مالية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في القضية يوم 6 نوفمبر المقبل، لبدء النظر في الشكوى المقدمة ضد اللاعب، الذي لم يُعلّق بعد على الواقعة أو الاتهامات الموجهة إليه.

