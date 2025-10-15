مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

جميع المباريات

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

كتب : هند عواد

10:36 ص 15/10/2025
    منتخب المغرب للشباب
    منتخب البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب

يستعد منتخب المغرب تحت 20 عاما، لمواجهة فرنسا، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم للشباب 2025.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إلياس فيجيروا براندر"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للشباب 2025.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الأمريكي، بنتيجة 3-1، في ربع نهائي، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد الفوز على النرويج، بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب أمام إنجاز تاريخي، إذ أنها المرة الثانية التي يتأهل فيها لنصف نهائي المونديال للشباب، وفي حالة الوصول إلى النهائي ستكون للمرة الأولى في تاريخه، إذ أنه خسر نصف نهائي نسخة 2005، وحصد المركز الرابع بعد الهزيمة من البرازيل.

منتخب المغرب للشباب مباراة المغرب وفرنسا موعد مباراة المغرب وفرنسا كأس العالم للشباب

