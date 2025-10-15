موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

أول من استخدم "البطاقة الخضراء" يدير لقاء المغرب وفرنسا... ما القصة؟

يستعد منتخب المغرب تحت 20 عاما، لمواجهة فرنسا، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم للشباب 2025.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إلياس فيجيروا براندر"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للشباب 2025.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الأمريكي، بنتيجة 3-1، في ربع نهائي، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد الفوز على النرويج، بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب أمام إنجاز تاريخي، إذ أنها المرة الثانية التي يتأهل فيها لنصف نهائي المونديال للشباب، وفي حالة الوصول إلى النهائي ستكون للمرة الأولى في تاريخه، إذ أنه خسر نصف نهائي نسخة 2005، وحصد المركز الرابع بعد الهزيمة من البرازيل.

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا



طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟



