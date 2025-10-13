مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

محمود وادي يعلن خروج ابن عمه ضمن صفقة الأسرى الفلسطينيين

كتب : مصراوي

07:59 م 13/10/2025

الفلسطيني محمود وادي

أعلن محمود وادي، المهاجم السابق لعدة أندية بالدوري المصري ونادي أم صلال القطري الحالي، خروج ابن عمه ضمن صفقة أسرى فلسطينيين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وكتب وادي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين:"عزيمتك كسرت القضبان والسجّان، الحمد لله الذي منّ على ابن عمي أحمد مجدي وادي وخروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي
وإن شاء الله فرجاً قريباً لسعيد مجدي وادي ولكل أسرانا البواسل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

