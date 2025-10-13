محمود وادي يعلن خروج ابن عمه ضمن صفقة الأسرى الفلسطينيين

أعلن محمود وادي، المهاجم السابق لعدة أندية بالدوري المصري ونادي أم صلال القطري الحالي، خروج ابن عمه ضمن صفقة أسرى فلسطينيين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وكتب وادي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين:"عزيمتك كسرت القضبان والسجّان، الحمد لله الذي منّ على ابن عمي أحمد مجدي وادي وخروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وإن شاء الله فرجاً قريباً لسعيد مجدي وادي ولكل أسرانا البواسل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

