الأكثر في التاريخ.. المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم 2026

ضمنت 7 منتخبات عربية التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد التألق والتعملق في تصفيات قارتي أفريقيا وآسيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات المونديال بعد الفوز على جيبوتي في مباراة الجولة التاسعة، كما أكد التأهل بالفوز على غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة.

كما تأهل المنتخب المغربي والتونسي، رفقة شقيقه الجزائري الذي يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

وعن قارة آسيا تأهل الأردن، بينما ينحصر مقعدين بين الفائز من مباراة السعودية والعراق، ولقاء وقطر ضد الإمارات.

ويبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل، قبل أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

