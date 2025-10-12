مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 2
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

جميع المباريات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

كتب : نهي خورشيد

11:57 م 12/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (4)
  • عرض 9 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر (11)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر (12)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر (9)
  • عرض 9 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (2)

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الساجدين ضمن بشكل رسمي، التأهل إلى نهائيات المونديال بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من التصفيات.

موعد مباراة مصر المقبلة

وبعد انتهاء التصفيات، يستعد الفراعنة لمهمة جديدة في أفريقيا أمام منتخب زيمبابوي، والمقرر يوم الأحد 22 ديسمبر المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار "Stade Adra"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم 2025-2026.

اقرا أيضًا:

"ظهور إعلامي ودعم من المدرجات".. زوجات اللاعبين يدعمن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

6 صور لمحمد صلاح وزوجته في مباراة مصر وغينيا بيساو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر المقبلة منتخب مصر مباراة مصر القادمة كأس العالم غينيا بيساو مصر وغينيا بيساو زيمبابوي

فيديو قد يعجبك:



أخبار

