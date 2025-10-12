موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الساجدين ضمن بشكل رسمي، التأهل إلى نهائيات المونديال بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من التصفيات.

موعد مباراة مصر المقبلة

وبعد انتهاء التصفيات، يستعد الفراعنة لمهمة جديدة في أفريقيا أمام منتخب زيمبابوي، والمقرر يوم الأحد 22 ديسمبر المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار "Stade Adra"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم 2025-2026.

