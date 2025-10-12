مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

كتب : محمد القرش

09:51 م 12/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    صلاح والشناوي
  • عرض 9 صورة
    صلاح ومروان عطية
  • عرض 9 صورة
    صلاح مه الشناوي ومروان عطية (2)
  • عرض 9 صورة
    صلاح مه الشناوي ومروان عطية (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - زياد أحمد

ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول رفقة ثنائي الأهلي، محمد الشناوي ومروان عطية، قبل بداية مباراة الفراعنة وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، حديث صلاح مع الشناوي ومروان عطية أثناء جلوسهم على دكة البدلاء قبل دخول باقي اللاعبين.

بينما حرصت الجماهير المتواجدة في المدرجات على رفع لافتات موجهين رسالة إلى اللاعبين، مضمونها: "من هنا بدأ التاريخ، ومن هنا يبدأ المجد".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

اقرأ أيضًا:

"بقميص الأهلي".. رسالة خاصة من أحد الجماهير في ستاد القاهرة لحسن شحاتة

10 صور من وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد القاهرة استعدادا لمباراة غينيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر صلاح الشناوي مروان عطية مباراة مصر مباراة مصر اليوم ماتش المنتخب اليوم مباراه مصر اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان