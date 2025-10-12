موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

تصوير - زياد أحمد

ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول رفقة ثنائي الأهلي، محمد الشناوي ومروان عطية، قبل بداية مباراة الفراعنة وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، حديث صلاح مع الشناوي ومروان عطية أثناء جلوسهم على دكة البدلاء قبل دخول باقي اللاعبين.

بينما حرصت الجماهير المتواجدة في المدرجات على رفع لافتات موجهين رسالة إلى اللاعبين، مضمونها: "من هنا بدأ التاريخ، ومن هنا يبدأ المجد".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

