بينهم صلاح.. سبب غياب 3 لاعبين عن مواجهة مصر وغينيا بيساو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو غدا الأحد باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك في مران منتخب مصر 21 لاعبا، حيث جاءوا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي، ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي، ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات>

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، وتعزيز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.