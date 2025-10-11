مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

بينهم صلاح.. سبب غياب 3 لاعبين عن مواجهة مصر وغينيا بيساو

كتب : محمد القرش

11:45 م 11/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو غدا الأحد باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك في مران منتخب مصر 21 لاعبا، حيث جاءوا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي، ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي، ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات>

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، وتعزيز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر صلاح محمد صلاح غياب صلاح مروان عطية مصر ضد غينيا بيساو حمدي فتحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي