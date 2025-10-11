مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 5
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 3
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

منتخب النرويج يضرب الكيان الصهيوني بخماسية في تصفيات كأس العالم

كتب - محمد عبد السلام:

10:30 م 11/10/2025
    خلال مباراة النرويج واسرائيل (1)
    خلال مباراة النرويج واسرائيل (3)

نجح منتخب النرويج في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الكيان الصهيوني بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أهداف مباراة النرويج في مرمى الكيان الصهيوني

وتألق إيرلينج هالاند النجم النرويجي في المباراة، حيث سجل 3 أهداف في الدقائق 27 و63 و72، وسجل ثنائي الكيان عنان خلالية وعيدان نحمياس هدفين عن طريق الخطأ في مرماهم بالدقيقة 18 و28.

وبهذا الفوز رفع منتخب النرويج رصيده إلى 18 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة التاسعة، بينما توقف نقاط الكيان الصهيوني عند 9 ليحتل المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب النرويج مباراة النرويج و إسرائيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أخبار

المزيد

