منتخب النرويج يضرب الكيان الصهيوني بخماسية في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب النرويج في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الكيان الصهيوني بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أهداف مباراة النرويج في مرمى الكيان الصهيوني

وتألق إيرلينج هالاند النجم النرويجي في المباراة، حيث سجل 3 أهداف في الدقائق 27 و63 و72، وسجل ثنائي الكيان عنان خلالية وعيدان نحمياس هدفين عن طريق الخطأ في مرماهم بالدقيقة 18 و28.

وبهذا الفوز رفع منتخب النرويج رصيده إلى 18 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة التاسعة، بينما توقف نقاط الكيان الصهيوني عند 9 ليحتل المركز الثالث.