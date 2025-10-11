بعد يومين من وفاته.. نجل روسو يكرّم والده بطريقة خاصة

خاض إجناسيو "ناتشو" روسو لاعب فريق تيجري مباراة فريقه أمام نيويلز أولد بويز ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني، وذلك بعد يومين فقط من وفاة والده ميجيل أنخيل روسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز.

قرر إجناسيو المشاركة في المباراة تكريماً لوالده، إذ ظهر في حالة حزن شديدة أثناء الوقوف دقيقة حداد قبل بداية اللقاء، كما نجح بتسجيل هدف لفريقه ليركع بعدها على الأرض باكياً وسط احتضان زملائه، كاشفاً عن وشم على صدره يحمل عبارة: "كل شيء يُشفى بالحب".

ويلعب إجناسيو صاحب 24 عاماً، هذا الموسم معاراً لتيجري من نادي روساريو سنترال، بينما يحتل فريقه المركز السادس في المجموعة الأولى من مرحلة "كلاوسورا".

وكان والده الراحل توفي عن عمر 69 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، بعدما ترك بصمة كبيرة في مسيرته التدريبية مع أندية أبرزها بوكا جونيورز والنصر السعودي وغيرها.

En el minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Angel Russo los hinchas de Newell's habian chiflado. A los 20' del primer tiempo, el hijo Ignacio Russo les clava este gol. Poético.pic.twitter.com/Wu3MmKoZXy — Expe (@Expefutbol) October 10, 2025

اقرأ أيضًا:

سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

رسميا.. الزمالك يعلن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد بالنادي



