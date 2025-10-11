مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

4 جنسيات بينها المغربية.. من هو يونس إبراهيم موهبة برايتون المنتظرة في منتخب مصر؟

كتب : هند عواد

03:21 م 11/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم موهبة برايتون (1)_1
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم موهبة برايتون (1)
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم مع برايتون (3)
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم مع برايتون (2)
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم موهبة برايتون (2)
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم موهبة برايتون (3)
  • عرض 8 صورة
    يونس إبراهيم مع برايتون (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


رشحت لجنة المحترفين في الاتحاد المصري لكرة القدم، يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي، عقب التأكد من أصوله المصرية، لتدعيم صفوف منتخب مصر مواليد 2008.

وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه تم التواصل مع يونس إبراهيم، والتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيداً لضمه إلى المنتخب، خلال الفترة المقبلة.

من هو يونس إبراهيم؟

يونس إبراهيم ولد عام 2008، لأصول مصرية ومغربية، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، ويلعب حاليا ضمن صفوف برايتون الإنجليزي تحت 18 عاما، وفقا لموقع "المغرب سبورت" المغربي.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي برايتون، جاءت أرقام يونس إبراهيم في الموسم الحالي كالآتي:

لعب 5 مباريات - 436 دقيقة

سجل هدفين وصنع هدفا

التدخلات 11

التمريرات الرئيسية 17

معدل التسديدات الصحيحة على الهدف 33.33%

اقرأ أيضًا:

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

"قصص متفوتكش".. مكالمة أبو تريكة لحسن شحاتة.. وسخرية أحمد فهمي من ممدوح عيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يونس إبراهيم 4 جنسيات منتخب مصر موهبة برايتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي