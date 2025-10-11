

رشحت لجنة المحترفين في الاتحاد المصري لكرة القدم، يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي، عقب التأكد من أصوله المصرية، لتدعيم صفوف منتخب مصر مواليد 2008.

وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه تم التواصل مع يونس إبراهيم، والتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيداً لضمه إلى المنتخب، خلال الفترة المقبلة.

من هو يونس إبراهيم؟

يونس إبراهيم ولد عام 2008، لأصول مصرية ومغربية، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، ويلعب حاليا ضمن صفوف برايتون الإنجليزي تحت 18 عاما، وفقا لموقع "المغرب سبورت" المغربي.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي برايتون، جاءت أرقام يونس إبراهيم في الموسم الحالي كالآتي:

لعب 5 مباريات - 436 دقيقة

سجل هدفين وصنع هدفا

التدخلات 11

التمريرات الرئيسية 17

معدل التسديدات الصحيحة على الهدف 33.33%

