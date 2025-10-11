مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

كتب : مصراوي

01:22 ص 11/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    صلاح ضد مرموش (2)
  • عرض 5 صورة
    صلاح ضد مرموش (1)
  • عرض 5 صورة
    صلاح ومرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي مصري وهما نجمي ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي عمر مرموش.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1) إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 600 ألف يورو أسبوعياً

2) محمد صلاح (ليفربول) 460 ألف يورو أسبوعيًا

3) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) 400 ألف يورو أسبوعيًا

4) فيرجيل فان دايك (ليفربول) 400 ألف يورو أسبوعيًا

5) رحيم سترلينج (تشيلسي) 374 ألف يورو أسبوعيًا

6) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 345 ألف يورو أسبوعيًا

7) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد معار لبرشلونة) 345 ألف يورو أسبوعيًا

8) بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 345 ألف يورو أسبوعيًا

9) عمر مرموش (مانشستر سيتي) 339 ألف يورو أسبوعيًا

10) كاي هافريتز (أرسنال) 321 ألف يورو أسبوعيًا.

اقرأ أيضًا:
"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

الغندور يهدي قمصان الأهلي للجماهير في المول.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش محمد صلاح أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي راتب مرموش راتب محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة