أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي مصري وهما نجمي ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي عمر مرموش.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1) إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 600 ألف يورو أسبوعياً

2) محمد صلاح (ليفربول) 460 ألف يورو أسبوعيًا

3) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) 400 ألف يورو أسبوعيًا

4) فيرجيل فان دايك (ليفربول) 400 ألف يورو أسبوعيًا

5) رحيم سترلينج (تشيلسي) 374 ألف يورو أسبوعيًا

6) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 345 ألف يورو أسبوعيًا

7) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد معار لبرشلونة) 345 ألف يورو أسبوعيًا

8) بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 345 ألف يورو أسبوعيًا

9) عمر مرموش (مانشستر سيتي) 339 ألف يورو أسبوعيًا

10) كاي هافريتز (أرسنال) 321 ألف يورو أسبوعيًا.

