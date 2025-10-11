كشفت تقارير صحفية حقيقة تسريب القمصان الثلاثة الجديدة لفريق مانشستر يونايتد لموسم 2026-2027.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فأن قصمان الشياطين للموسم المقبل، تسرّبت عبر الإنترنت، في ظل استعداد النادي لتكريم تصاميمه الكلاسيكية الشهيرة الخاصة بالسبعينيات.

ونشر موقع Footy Headlines المتخصص في تسريبات القمصان، التصميم الذي نفذته شركة أديداس ستستعيد للمان يونايتد، إذ جمع بين الأناقة مع لمسة من تلك القمصان التي صنعتها شركة Admiral بين عامي 1975 و1980، خاصة وأنه سيحمل الياقة والأكمام لإضفاء طابع كلاسيكي.

كما أشار التسريب إلى أن القميص الاحتياطي سيأتي باللونين الأزرق الداكن والأحمر، وهو تصميم محبب لدى جماهير النادي وعرف "بالمحظوظ"، سبق أن استخدمه الفريق آخر مرة في موسم 2016-2017، وظهر أيضاً خلال حقبة الثمانينيات بين عامي 1985 و1988.

أما القميص الثالث سيمزج بين اللون الأبيض المائل إلى الكريمي والأخضر الداكن والعنّابي، وهي تركيبة لونية مشابهة لتلك التي ظهرت في القميص الاحتياطي لموسم 2023-2024.

والجديد بالذكر أن فترة السبعينيات شهدت تقديم قمصان لا تُنسى في التاريخ النادي، من بينها القميص الذي ارتداه الفريق خلال تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977 تحت قيادة المدرب تومي دوشرتي.

وتميز ذلك قميص الخاص بفريق 77 بياقة على شكل حرف “V””مزينة بنقوش حمراء وبيضاء على الياقة والأكمام.

