مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

الزمالك في الصدارة.. الأندية الأفريقية الأكثر إنفاقا في الانتقالات الصيفية الماضية- انفوجرافيك

كتب : هند عواد

01:07 م 10/10/2025

ديون الزمالك في عهد حسين لبيب

خلال الانتقالات الصيفية الماضية 2024-2025، سجلت خزينة الزمالك عجزًا قيمته 5.76 مليون يورو، بسبب الفارق بين المبالغ المنفقة على اللاعبين الجدد وتلك المحصلة من الراحلين، ليتصدر الأبيض قائمة الأندية الإفريقية الأكثر إنفاقًا.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تعاقد الزمالك مع 15 لاعبًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 7.18 مليون يورو، فيما رحل عن صفوفه 18 لاعبًا مقابل 1.42 مليون يورو. يليه في المركز الثاني، النادي الأهلي، الذي انتعشت خزينته بـ1.47 مليون يورو.

وتعاقد الأهلي مع 20 لاعبًا مقابل 5.52 مليون يورو، فيما رحل عن صفوفه 21 لاعبًا مقابل 6.98 مليون يورو، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث، بمبلغ 3.67 مليون يورو، والبنك الأهلي رابعًا بـ3.40 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، نهضة بركان المغربي، الذي تعاقد مع 11 لاعبًا مقابل 2.15 مليون يورو، ويليه الأهلي الليبي بـ1.92 مليون يورو.

ويوضح الإنفوجراف التالي إنفاقات الأندية الإفريقية خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إنفاقات الزمالك الأندية الأكثر إنفاقا الأهلي

فيديو قد يعجبك:



أخبار

