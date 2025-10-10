خلال الانتقالات الصيفية الماضية 2024-2025، سجلت خزينة الزمالك عجزًا قيمته 5.76 مليون يورو، بسبب الفارق بين المبالغ المنفقة على اللاعبين الجدد وتلك المحصلة من الراحلين، ليتصدر الأبيض قائمة الأندية الإفريقية الأكثر إنفاقًا.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تعاقد الزمالك مع 15 لاعبًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 7.18 مليون يورو، فيما رحل عن صفوفه 18 لاعبًا مقابل 1.42 مليون يورو. يليه في المركز الثاني، النادي الأهلي، الذي انتعشت خزينته بـ1.47 مليون يورو.

وتعاقد الأهلي مع 20 لاعبًا مقابل 5.52 مليون يورو، فيما رحل عن صفوفه 21 لاعبًا مقابل 6.98 مليون يورو، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث، بمبلغ 3.67 مليون يورو، والبنك الأهلي رابعًا بـ3.40 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، نهضة بركان المغربي، الذي تعاقد مع 11 لاعبًا مقابل 2.15 مليون يورو، ويليه الأهلي الليبي بـ1.92 مليون يورو.

ويوضح الإنفوجراف التالي إنفاقات الأندية الإفريقية خلال الانتقالات الصيفية الماضية.