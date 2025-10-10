دعم استقلال فلسطين.. قرار عاجل من إندونيسيا ضد لاعبي إسرائيل

قررت الحكومة الإندونيسية، رفض دخول لاعبي إسرائيل للجمباز، للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الحالي، بالعاصمة "جاكرتا".

وقال وزير التنسيق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات بإندونيسيا، يوسريل إحزا ماهيندرا، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن الحومة رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين.

وأضاف: "الحكومة الإندونيسية رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين الذين ينوون المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستُقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر 2025، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة تماشيًا مع التزام إندونيسيا بدعم قضية استقلال فلسطين".

