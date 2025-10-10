مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

إعلان

دعم استقلال فلسطين.. قرار عاجل من إندونيسيا ضد لاعبي إسرائيل

كتب : هند عواد

12:06 م 10/10/2025

وزير التنسيق لشؤون حقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الحكومة الإندونيسية، رفض دخول لاعبي إسرائيل للجمباز، للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الحالي، بالعاصمة "جاكرتا".

وقال وزير التنسيق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات بإندونيسيا، يوسريل إحزا ماهيندرا، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن الحومة رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين.

وأضاف: "الحكومة الإندونيسية رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين الذين ينوون المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستُقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر 2025، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة تماشيًا مع التزام إندونيسيا بدعم قضية استقلال فلسطين".

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إندونيسيا بطولة العالم للجمباز لاعبو إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام