بعد تأهل مصر.. كأس العالم 2026 يسجل أكبر مشاركة عربية في التاريخ

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

وأصبح الفراعنة المنتخب العربي الخامس الذي يضمن المشاركة في مونديال العالم 2026، بعد تأهل المغرب والأردن وتونس والجزائر.

وتعد هذه هي المشاركة العربية الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، ولا يزال هناك إمكانية لزيادة العدد خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل، قبل أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

منتخبات تأهلت لكأس العالم 2026

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.

أفريقيا: المغرب - مصر - تونس.

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.

قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.