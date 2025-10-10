مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

بعد تأهل مصر.. كأس العالم 2026 يسجل أكبر مشاركة عربية في التاريخ

كتب : محمد القرش

10:25 ص 10/10/2025

كأس العالم

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

وأصبح الفراعنة المنتخب العربي الخامس الذي يضمن المشاركة في مونديال العالم 2026، بعد تأهل المغرب والأردن وتونس والجزائر.

وتعد هذه هي المشاركة العربية الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، ولا يزال هناك إمكانية لزيادة العدد خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل، قبل أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

منتخبات تأهلت لكأس العالم 2026

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.

أفريقيا: المغرب - مصر - تونس.

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.

قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

