كيف دعم الأهلي منتخب مصر في مباراة التأهل لكأس العالم؟

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على مؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته الهامة أمام جيبوتي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 التي تجمع بين المنتخبين بالمغرب.

ورغم وصولها قبل ساعات من رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة من القاهرة إلى الدار البيضاء، إلا أن بعثة رجال يد الأهلي حرصت على التوجه مباشرة إلى ملعب العربي الزاولي من أجل مؤازرة المنتخب في مباراته الهامة من أجل حسم تأهله رسميًّا إلى مونديال 2026.

وحظيت بعثة الأهلي بتشجيع كبير من الجالية المصرية المتواجدة في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني.

وتتواجد بعثة الأهلي في المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 المقرر إقامتها بالدار البيضاء، خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري.