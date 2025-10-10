مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

كيف دعم الأهلي منتخب مصر في مباراة التأهل لكأس العالم؟

كتب : محمد القرش

09:58 ص 10/10/2025

منتخب مصر (1)_6

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على مؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته الهامة أمام جيبوتي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 التي تجمع بين المنتخبين بالمغرب.

ورغم وصولها قبل ساعات من رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة من القاهرة إلى الدار البيضاء، إلا أن بعثة رجال يد الأهلي حرصت على التوجه مباشرة إلى ملعب العربي الزاولي من أجل مؤازرة المنتخب في مباراته الهامة من أجل حسم تأهله رسميًّا إلى مونديال 2026.

وحظيت بعثة الأهلي بتشجيع كبير من الجالية المصرية المتواجدة في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني.

وتتواجد بعثة الأهلي في المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 المقرر إقامتها بالدار البيضاء، خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

منتخب مصر كأس العالم الأهلي يد الأهلي مصر كأس العالم 2026

أخبار

