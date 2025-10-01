مباريات الأمس
"لتعويض أزمة مالية بـ100 مليون".. مانشستر يونايتد يخطط لمواجهة ودية مع رونالدو

كتب : نهي خورشيد

07:29 م 01/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رونالدو (6)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 6 صورة
    رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إقامة مباراة ودية في منتصف الموسم بالمملكة العربية السعودية، تشهد مواجهة مرتقبة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والشياطين الأسبق، والذي رحل عن أولد ترافورد في 2022.

ودخلت إدارة اليونايتد في محادثات أولية مع الأطراف المعنية، إذ يتم النظر حالياً في المواعيد والخصوم المحتملين، إلا أن مواجهة الدون ستكون الأكثر ربحاً في ظل حاجة النادي لموارد مالية.

وبحسب تقاير صحفية بريطانية أصبح الفريق متاحاً لإقامة مثل هذه اللقاءات في منتصف الأسبوع بعد فشله في التأهل لأي بطولة أوروبية هذا الموسم، إذ حرمته خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام من مكافأة مالية تقدَّر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

وتصل ديون النادي إلى نحو 750 مليون جنيه إسترليني، مما يدفع المالك الجديد، السير جيم راتكليف، للبحث عن حلول مبتكرة لإنقاذ الموقف، كما زادت الأزمة بخروج اليونايتد المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية أمام جريمسبي تاون.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الشهر الماضي أن أندية مثل ميلان، ولايبزيج، ولاتسيو، وإشبيلية وجميعهم لن يشاركوا في أوروبا هذا الموسم، قد يكونوا ضمن قائمة المرشحين لمواجهات ودية مع الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك الخطة جاءت بعد أن تراجع النادي عن فكرة إنتاج فيلم وثائقي من وراء الكواليس، كان يمكن أن يدر ملايين الجنيهات.

ورحب المدرب البرتغالي روبن أموريم بخوض رحلة تدريبية إلى الشرق الأوسط، خاصة إذا تزامنت مع المعسكر المقبل خلال الشتاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة مانشستر يونايتد والنصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ديون نادي مانشستر يونايتد

