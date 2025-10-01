بعد اليابان.. منتخب مصر يتعرض لخسارة جديدة أمام نيوزيلندا

تلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره النيوزلندي بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وكان المنتخب الوطني تعرض للخسارة من اليابان بهدفين دون رد في المباراة الأولى، قبل الخسارة من نيوزيلندا.

ويلاقي الفراعنة نظيره تشيلي في المباراة الثالثة، في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 4 أكتوبر.

ودخل الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عبدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نايل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.