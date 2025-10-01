مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 0
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

بعد اليابان.. منتخب مصر يتعرض لخسارة جديدة أمام نيوزيلندا

كتب : محمد القرش

12:59 ص 01/10/2025

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره النيوزلندي بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وكان المنتخب الوطني تعرض للخسارة من اليابان بهدفين دون رد في المباراة الأولى، قبل الخسارة من نيوزيلندا.

ويلاقي الفراعنة نظيره تشيلي في المباراة الثالثة، في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 4 أكتوبر.

ودخل الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عبدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نايل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب منتخب مصر مصر ونيوزيلندا كأس العالم تحت 20 مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان