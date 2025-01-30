عمر مرموش: "متحمس للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا"

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كتبت-هند عواد:

عبر المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن حماسه قبل خوض أول مباراة في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على كلوب بروج في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري واحتلال المركز الـ22.

وكتب عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "مبروك يا شباب.. متحمس للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا".

Congrats boys 🩵



Excited for the next stage 🔜 https://t.co/ppbJrXdLei — Omar Marmoush (@OmarMarmoush) January 29, 2025

وغاب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج، بسبب اللوائح التي تمنع مشاركة اللاعبين المنضمين في الانتقالات الشتوية، من المشاركة في مرحلة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي (صاحب المركز الـ22)، ريال مدريد أو بايرن ميونيخ صاحبي المركزين الـ11 والـ12.

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