"استمر في الضحك".. رد فعل غريب من مدرب ليفربول بسبب عقد محمد صلاح (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرني سلوت، رد فعل غريب عند سؤاله على محمد صلاح في مباراة إيبسويتش تاون.

وكان صلاح قد سجل هدفًا في فوز ليفربول على إيبسويتش بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى آرني سلوت مدرب ليفربول سؤالًا عن رأيه في ارتداد محمد صلاح للدفاع في إحدى الهجمات المرتدة لفريق إيبسويتش تاون.

ليصدر المدرب ردة فعل غير متوقعة بعدما دخل في نوبة ضحك، وهو أمر غير المعتاد للمدرب الذي يظهر دائمًا الجدية في محادثاته وتصريحاته.

وأجاب سلوت ضاحكًا:" من اللطيف أنك حضرت بهذا السؤال عن محمد صلاح؛ لأن أغلب الأسئلة التي تأتيني عنه تكون عن استمراره مع ليفربول وتجديد تعاقده".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق التوقيع خلال الفترة الجارية مع أي نادِ دون الرجوع لإدارة الريدز.

"Mostly it's about his contract or his goals but now it's about his defensive work rate" 😆



Liverpool boss Arne Slot praises Mohamed Salah for his defensive efforts against Ipswich 🔴pic.twitter.com/v1R9gLdAjS