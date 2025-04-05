كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده؟

كتبت-هند عواد:

اهتم صحف ومواقع العالمية، في تغطيتها خلال الأيام الماضية، بتطورات مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

واستندت هذه الصحف والمواقع إلى تقرير نشره موقع "مصراوي" في 26 مارس 2025، نقل فيه عن مصدر خاص أن إدارة ليفربول فتحت باب التفاوض مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، وقدمت عرضًا أعلى من العرض السابق، وسط أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق قريب.

وتحت عنوان "تحديث مهم" بشأن مستقبل محمد صلاح، أشارت صحيفة Daily Mail البريطانية، إلى أن ليفربول قدّم عرضًا محسنًا للاعب، وهو ما يجعل المفاوضات أكثر تقدمًا من أي وقت مضى.

وفي فرنسا، كتب موقع France Scousers أن تمديد عقد محمد صلاح "بات أقرب من الحسم"، خاصة بعد العرض الجديد الذي وصفه بـ"الأكبر حتى الآن".

وذكر موقع LFC Transfer Room، المتخصص في أخبار انتقالات ليفربول، أن "المحادثات بين ليفربول وصلاح وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية"، مؤكدًا أن العرض الجديد المقدم كان أعلى من العرض السابق.

كما رصد موقع The Anfield Talk أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول "يشهد تطورًا غير مسبوق"، ما يؤكد جدية إدارة النادي في الاحتفاظ بالنجم المصري.

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