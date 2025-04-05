مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

1 2
16:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 1
16:15

فالنسيا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:00

ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
20:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده؟

04:53 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تعليق موقع LFC Transfer Room على أنباء اتفاق ليفربول مع محمد صلاح_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    تعليق موقع France Scousers على أخبار مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    تعليق موقع The Anfield Talk على مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    صحيفة ديلي ميل تعلق على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    صحيفة ديلي ميل تعلق على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (10)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

اهتم صحف ومواقع العالمية، في تغطيتها خلال الأيام الماضية، بتطورات مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

واستندت هذه الصحف والمواقع إلى تقرير نشره موقع "مصراوي" في 26 مارس 2025، نقل فيه عن مصدر خاص أن إدارة ليفربول فتحت باب التفاوض مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، وقدمت عرضًا أعلى من العرض السابق، وسط أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق قريب.

وتحت عنوان "تحديث مهم" بشأن مستقبل محمد صلاح، أشارت صحيفة Daily Mail البريطانية، إلى أن ليفربول قدّم عرضًا محسنًا للاعب، وهو ما يجعل المفاوضات أكثر تقدمًا من أي وقت مضى.

وفي فرنسا، كتب موقع France Scousers أن تمديد عقد محمد صلاح "بات أقرب من الحسم"، خاصة بعد العرض الجديد الذي وصفه بـ"الأكبر حتى الآن".

وذكر موقع LFC Transfer Room، المتخصص في أخبار انتقالات ليفربول، أن "المحادثات بين ليفربول وصلاح وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية"، مؤكدًا أن العرض الجديد المقدم كان أعلى من العرض السابق.

كما رصد موقع The Anfield Talk أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول "يشهد تطورًا غير مسبوق"، ما يؤكد جدية إدارة النادي في الاحتفاظ بالنجم المصري.

اقرأ أيضًا:

"خطوة متبقية".. مصدر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لعودة محمد عبد المنعم

ميدو لمصراوي: نجلي يمتلك عرضا للاحتراف بالدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مفاوضات ليفربول محمد صلاح تجديد تعاقد محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب