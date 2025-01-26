مبابي يقترب من تحطيم رقم كريستيانو رونالدو المميز مع ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب المهاجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد، كيليان مبابي، من تحقيق رقم قياسي مميز في مشواره مع الميرينجي.

وكان مبابي قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة الريال ضد بلد الوليد، ليدون بذلك أول "هاتريك" له بقميص الريال.

مبابي يقترب من تحطيم رقم رونالدو القياسي

يحتفظ أسطورة ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، برقم قياسي مع الميرنجي، كونه الوحيد الذي سجل 32 هدفًا في أول موسم له مع الريال.

وحتى الأن سجل مبابي 22 هدفًا مع ريال مدريد في موسمه الأول، وبات على بعد 10 أهداف فقط لمعادلة رونالدو، وهو ما سيكون سهل نسبيًا في ظل عدد المباريات الكثيرة المتبقية للفريق بالموسم.

ونجح مبابي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" مع ريال مدريد بعد 19 مباراة فقط، بينما ريونالدو احتاج لـ 27 مباراة مع الريال لتسجيل أو "هاتريك" له.

ترتيب فريق ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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