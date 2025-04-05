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"قدوتي".. عمر مرموش يتحدث عن محمد صلاح ومشواره في الدوري الإنجليزي

06:02 م السبت 05 أبريل 2025

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

أكد عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن زميله بالمنتخب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يعد بمثابة قدوة له في كرة القدم.

وقال مرموش في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم: "أحاول في الوقت الحالي إلى كتابة قصتي الخاصة، مثلما فعل صلاح وتمكن من تحقيق الكثير فهو قدوة بالنسبة لي".

وأضاف: "ليس غريب الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها صلاح الأن، فهو لاعب محترف بشكل كبير ومن الجيد لمصر وجود لاعبين جيدين في الدوري الإنجليزي".

ويستعد مرموش رفقة مان سيتي لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد غدا، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان صاحب الـ 26 عاما انضم إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات.

وشارك عمر مرموش رفقة السيتي خلال الموسم الحالي، من الانضمام إلى الفريق في 12 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف.

وعلى الجانب الآخر، يحتل نجم منتخب مصر محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي صاحب الـ 21 هدفا.

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