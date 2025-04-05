تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم السبت، فتح باب حجز التذاكر لمباراة نادي الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونشرت شركة تذكرتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم فتح باب الحجز لمباراة نادي الزمالك ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي "البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السعلي دون أهداف.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما تفوق على فريق نهضة بركان المغربي في النهائي.

أقرأ أيضًا:

كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده؟



منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون



