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منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون

03:54 م السبت 05 أبريل 2025
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    منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون
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كتب ـ محمد الميموني:

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا ضد الكاميرون،اليوم السبت.

ويرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض لمواجهة الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وحضر المؤتمر كل من وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، و عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.

ويواجه المنتخب الوطني تحت سن 17 عام نظيره المنتخب الكاميروني يوم غد 6 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

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