بعد تعثر أرسنال.. متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

قدم فريق إيفرتون هدية لليفربول، بعد التعادل مع أرسنال في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تعادل أرسنال مع إيفرتون، أصبحت المهمة أسهل على فريق الهولندي آرني سلوت نحو لقب الدوري رقم 20.

متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري؟

مع تفوق ليفربول بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه في صدارة جدول الترتيب، فإن المشجعين يفكرون، متى يمكنهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟.

ويحتاج الريدز إلى 11 نقطة أخرى من أصل 24 نقطة متاحة في مبارياته الثماني المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

وهذا ما سيرفع رصيدهم إلى 84 نقطة، بعيدا عن أقرب منافسيهم أرسنال، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته السبع المتبقية، بعد تعادله مع إيفرتون اليوم السبت، فلن يتمكن من الوصول إلا إلى 83 نقطة.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

أقرب موعد يمكن أن يحصد فيه ليفربول اللقب هو الأحد 20 أبريل، قبل مواجهته ليستر سيتي.

ومن أجل أن يحدث ذلك، يجب على ليفربول الفوز بمباراتيهما المقبلتين، ضد فولهام يوم الأحد المقبل ووست هام يونايتد في 13 أبريل، بينما يخسر أرسنال مباراتيه المقبلتين على أرضه أمام برينتفورد، وإيبسويتش تاون في 20 أبريل.

وهذا من شأنه أن يرفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة، بفارق 17 نقطة عن آرسنال الذي لن يتبقى له سوى خمس مباريات و15 نقطة للقتال من أجلها.

وكما يحتاج نوتنجهام فورست إلى خسارة ثلاث نقاط على الأقل في مباراتيه المقبلتين أمام أستون فيلا وعلى أرضه أمام إيفرتون حتى لا يتمكن من اللحاق بليفربول.

المباريات الخمس المقبلة لثلاثي الصدارة