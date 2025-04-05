أرسنال يتعثر في سباق اللحاق بليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة أرسنال وإيفرتون التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح أرسنال بقدم اللاعب لياندرو تروسا في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لصالح إيفرتون بقدم اللاعب إيليمان ندياي في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة.

ويذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل ايفرتون المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.