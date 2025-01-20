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موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

05:44 ص الإثنين 20 يناير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الاثنين 20 يناير ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم من أبرزهم إقامة ثلاثة مباريات في الدوري السعودي

كما تقام أيضا مباراة في الدوري الإنجليزي ، كما تقام أيضا مباراة في الدوري الإسباني.

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

الدوري السعودي الممتاز:

الفيحاء ضد الخلود.. 5:10 مساء.. SSC

الرائد ضد الأخدود.. 5:15 مساء.. SSC

الاتفاق ضد الأهلي.. 7:00 مساء.. SSC

الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 1

الدوري الإسباني الممتاز:

فياريال ضد ريال مايوركا.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

كومو ضد أودينيزي.. 9:45 مساء.. أبو ظبي

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الدوري الإسباني الدوري السعودي الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم
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