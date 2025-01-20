موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الاثنين 20 يناير ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم من أبرزهم إقامة ثلاثة مباريات في الدوري السعودي
كما تقام أيضا مباراة في الدوري الإنجليزي ، كما تقام أيضا مباراة في الدوري الإسباني.
وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:
الدوري السعودي الممتاز:
الفيحاء ضد الخلود.. 5:10 مساء.. SSC
الرائد ضد الأخدود.. 5:15 مساء.. SSC
الاتفاق ضد الأهلي.. 7:00 مساء.. SSC
الدوري الإنجليزي الممتاز:
تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 1
الدوري الإسباني الممتاز:
فياريال ضد ريال مايوركا.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 3
الدوري الإيطالي الممتاز:
كومو ضد أودينيزي.. 9:45 مساء.. أبو ظبي
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