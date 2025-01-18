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بايرن ميونخ يعزز صدارته بالفوز على فولفسبورج بثلاثية في الدوري الألماني

07:51 م السبت 18 يناير 2025

خلال مباراة بايرن ميونخ وفولفسمبرج

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انتهت مباراة باير ميونخ و فولفسبورج التي أقيمت اليوم السبت 18 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على نظيره فولفسبورج بثلاثية مقابل هدفين على ملعب أليانز.

سجل أهداف البايرن كلا من، ليون جوريتسكا في الدقيقة 20، مايكل أوليز في الدقيقة 39، جوريتسكا في الدقيقة 62.

وسجل هدفي فولفسبورج اللاعب محمد الأمين عمورة في الدقيقة 24 و 88.

وبهذا الفوز احتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند النقطة 27 في المركز السابع.

بايرن ميونخ فولفسمبرج
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