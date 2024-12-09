"أتمنى أن يستمر".. نجم ليفربول يشيد بأداء محمد صلاح مع الفريق

كتب - يوسف محمد:

أشاد النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي يقدمه زميله بالفريق محمد صلاح.

وقال أليستر في تصريحات، نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "محمد صلاح مثال للعمل والتفاني، فهو شخص ملتزم للغاية ويلهمنا دائماً داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "صلاح يتمتع بشخصية قوية، يسعى دائماً لتحقيق المزيد داخل الملعب، هو أحد أهم اللاعبين في فريقنا وأتمنى أن يستمر على هذا الأداء مع الفريق".

وتابع: "أتمنى أن يستمر صلاح في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأنه يبدو سعيداً هنا".

واختتم أليستر تصريحاته: "صلاح أسطورة النادي، سيكون من الجيد أن يختتم مسيرته هنا وآمل أن يختتم مسيرته في ليفربول".

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 13 هدفاً بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ 13 هدفاً.

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