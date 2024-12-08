"فوز الريال وتعثر برشلونة".. ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس

كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، أربعة مباريات ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب جيرونا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تعادل برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة هدفين لكل فريق.

كما شهدت مباريات الدوري الإسباني أمس السبت، فوز فريق رايو فايكانو على فالنسيا بنتيجة هدف دون مقابل، وحقق فريق لاس بالماس الفوز على حساب ريال بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق ريال مدريد صاحب الـ 38 نقطة من 16 مباراة فقط.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإٍسباني بعد انتهاء مباريات أمس كالتالي:

1- برشلونة.. 17 مباراة.. 38 نقطة.

2- ريال مدريد.. 16 مباراة.. 36 نقطة.

3- أتليتكو مدريد.. 15 مباراة.. 32 نقطة.

4- أتليتك بلباو.. 16 مباراة.. 29 نقطة.

5- فياريال.. 14 مباراة.. 26 نقطة.

6- ريال مايوركا.. 17 مباراة.. 24 نقطة.

7- أوساسونا.. 15 مباراة.. 23 نقطة.

8- جيرونا.. 16 مباراة.. 22 نقطة.

9- ريال سوسيداد.. 16 مباراة.. 21 نقطة.

10- سيلتا فيجو.. 16 مباراة.. 21 نقطة.

11- ريال بيتيس.. 16 مباراة.. 21 نقطة.

12- رايو فايكانو.. 15 مباراة.. 21 نقطة.

13- إشبيلية.. 15 مباراة.. 19 نقطة.

14- لاس بالماس.. 16 مباراة.. 18 نقطة.

15- ليجانس.. 15 مباراة.. 15 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس.. 15 مباراة.. 14 نقطة.

17- خيتافي.. 15 مباراة.. 13 نقطة.

18- إسبانيول.. 14 مباراة.. 13 نقطة.

19- فالنسيا.. 14 مباراة.. 10 نقاط.

20- بلد الوليد.. 16 مباراة.. 9 نقاط.

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