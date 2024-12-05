بث مباشر.. نتيجة قرعة كأس العالم للأندية

تقام حالياً قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة ميامي.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولي: "بالميراس، بورتو، الأهلي

المجموعة الثانية: "باريس سان جيرمان، أتليتكو مدريد، بوتافوجو،

المجموعة الثالثة: "بايرن ميونخ، بنفيكا، بوكا جونيور،

المجموعة الرابعة: "فلامينجو، تشيلسي، كلوب ليون المكسيكي،

المجموعة الخامسة: "ريفير بليت، إنتر ميلان، مونتيري المكسيكي،

المجموعة السادسة: "فلومينينسي، بروسيا دورتموند، أولسان هيونداي،

المجموعة السابعة: "مان سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي،

المجموعة الثامنة: "ريال مدريد، سالزبورج، الهلال،